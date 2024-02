Spendi poco e aggiungi al tuo arsenale tech un notebook davvero versatile, perfetto per studenti e utenti occasionali che vogliono contare su una macchina affidabile per effettuare videochiamate, guardare contenuti in streaming e navigare in rete. Si tratta del Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, oggi proposto a soli 249 euro su Amazon grazie allo sconto immediato del 17%. La spedizione, come al solito, è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Semplicità e massima fluidità con il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è un dispositivo ideale per chi cerca un laptop affidabile, sicuro e facile da usare per le attività quotidiane. Con il sistema operativo ChromeOS intuitivo e leggero, questo portatile offre un’esperienza di navigazione fluida e veloce, perfetta per la produttività, l’intrattenimento e la multimedialità.

Il design elegante e compatto del Lenovo IdeaPad 3 Chromebook lo rende un compagno ideale per chi è sempre in movimento. È sottile e leggero, e mette a disposizione del consumatore un ampio display Full HD da 15,6 pollici.

Il processore è un Intel Celeron N4500 e garantisce prestazioni fluide per la navigazione web, l’utilizzo di applicazioni web-based e la gestione di file e documenti. La memoria RAM da 4GB assicura un multitasking efficiente, permettendoti di lavorare con più schede aperte contemporaneamente senza rallentamenti.

Grazie all’integrazione con Google Drive, avrai a disposizione 100GB di spazio di archiviazione su cloud per i tuoi file, foto e documenti. Potrai accedere ai tuoi contenuti ovunque tu sia, da qualsiasi dispositivo connesso a internet. Un’ottima notizia dal momento che lo spazio d’archiviazione interno è di soli 64GB.

Come già anticipato, il sistema operativo è ChromeOS, una piattaforma sicura e affidabile, progettata per proteggere i tuoi dati e la tua privacy. Con aggiornamenti automatici e funzionalità di sicurezza integrate, potrai navigare online e utilizzare il tuo Chromebook senza preoccupazioni.

È come usare Android, ma su un laptop. ChromeOS è un sistema operativo intuitivo e facile da usare, perfetto per chi non ha molta familiarità con i computer. L’interfaccia utente è semplice e minimalista, con un’ampia gamma di applicazioni web disponibili sul Chrome Web Store per soddisfare tutte le tue esigenze.