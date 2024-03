Il Lenovo IdeaPad Flex con touchscreen con 110 EURO di sconto

Tornano di moda i notebook convertibili, quei prodotti in grado di trasformarsi in tablet all’improvviso. Questo Lenovo IdeaPad Flex 5 garantisce proprio tale caratteristica, il tutto con specifiche tecniche di livello e con un ottimo prezzo di vendita.

Disponibile oggi nella variante di colore grigia, il computer portatile costa il 17% in meno con un totale di 539 €. Il prezzo è comprensivo di due anni di garanzia e soprattutto di spedizione rapida.

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è in promo, ora su Amazon è un best-buy

Esteticamente questo computer è veramente una bomba, essendo realizzato con materiali di prima scelta e con un design convertibile. Lo splendido display touchscreen full HD da 14″ può essere reclinato fino a far assumere al notebook le sembianze di un tablet.

Il resto è fatto dalle caratteristiche hardware, capeggiate da un processore AMD Ryzen 3 7330U e da 8 GB di RAM. Internamente ecco anche un SSD da 256 GB che permette una velocità straordinaria.

Trovare un computer che offra caratteristiche tecniche così importanti condite dalla presenza di un touchscreen e complicatissimo. Sono pochi gli esemplari degni di nota e questo Lenovo è uno dei migliori.

Il punto di forza che però tutti apprezzano di più non poteva essere che il calo di prezzo. Questo Lenovo IdeaPad Flex 5 è diventato ancor di più l’oggetto del desiderio grazie ad Amazon che propone uno sconto del 17%. Il prezzo di 539 € quindi è quello finale, disponibile anche per chi vuole pagare a rate scegliendone cinque. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione è rapida.