Un notebook di fascia media su cui puntare è il Lenovo IdeaPad Slim 3 con processore AMD Ryzen 7, 16GB di RAM e 1TB di archiviazione SSD. Il portatile con Windows 11 è oggi scontato di 130 euro su Amazon e costa quindi solo 669 euro, spedizione compresa. Un ottimo prezzo per un dispositivo che garantisce buone performance anche quando viene messo alla prova con operazioni più intense.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 con Ryzen 7 è un laptop con Windows 11 ideale anche per la produttività

L’IdeaPad Slim 3 da 15,6 pollici si presenta con un design minimale, con un corpo in alluminio anodizzato che garantisce un risultato estetico davvero premium. Il peso di 1,7 kg lo rende un dispositivo portatile e comodo da trasportare, mentre lo spessore di 17,9 mm (il 10% rispetto alla generazione precedente) lo rende ideale per essere inserito in una borsa o zaino. La tastiera è retroilluminata e offre una buona esperienza di digitazione, mentre il touchpad è preciso e reattivo.

Il display da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con una luminosità di 250 nits. I colori sono vividi e la nitidezza è buona, il che lo rende utilizzabile anche in ambienti luminosi.

Il processore è l’AMD Ryzen 7 7730U ben supportato da 16GB di RAM e un SSD da ben 1TB. Questa configurazione offre prestazioni eccellenti per la maggior parte delle attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo di software per la produttività e lo streaming di contenuti multimediali. Ma perché fermarsi qui? Il dispositivo è anche in grado di gestire attività più impegnative, come il fotoritocco e il video editing leggero.

Altro punto a favore è certamente l’autonomia, che arriva fino a 8 ore con un uso moderato. Rispetto al modello precedente, la batteria è più capiente e supporta la ricarica rapida (Rapid Charge Boost) che si traduce in due ore di utilizzo con un ciclo di ricarica di soli 15 minuti.

Completano la scheda tecnica il Wi-Fi 6, la buona dotazione di porte e il sistema operativo Windows 11, con tutti i pro offerti dall’intelligenza artificiale.