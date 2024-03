Il Lenovo LEGION 5 Pro è potenza pura con RYZEN 7, sconto di 300 EURO

Di computer portatili da gaming ne esistono tanti ma quando si parla del nuovo Lenovo Legion 5 Pro, gli utenti restano incantati. Amazon oggi viene incontro a tutti con una straordinaria offerta che vede il prodotto scendere del 20% rispetto al suo prezzo di sempre.

Questo notebook, dotato di un grande schermo ad altissima risoluzione e di una scheda video dedicata, presenta oggi uno sconto di ben 300 €. Il suo prezzo finale infatti è di 1199 € e comprende due anni di garanzia con spedizione rapida.

Il Legion 5 Pro di Lenovo ha la scheda grafica NVIDIA e display 2.5K

Il display da 16″ con risoluzione in 2,5K del Lenovo Legion 5 Pro è uno spettacolo. Prestazioni e grande fluidità grazie ai 165 Hz e alla luminosità da 500 nits, sono alla base di un computer da gaming amatissimo. A bordo c’è un processore Ryzen 7 6800H con 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e con una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB dedicati. Un altro punto di forza è la tastiera, retroilluminata con più colori.

Chiunque dovesse avere ancora dubbi, può tranquillamente accantonarli e scegliere questo computer portatile per avere una vera e propria suit da gaming in movimento. Il Legion 5 Pro è perfetto per lavorare ma anche per giocare in qualsiasi posto siccome la sua trasportabilità è un punto di forza assoluto. Benché includa al suo interno componenti molto pesanti, nel complesso è più leggero rispetto agli altri notebook da gaming.

L’offerta a tempo di Amazon garantisce poi uno sconto di ben 300 € sul prezzo originale, per un totale finale di 1199 €. Basta attendere due giorni per riceverlo a casa con due anni di garanzia inclusi.