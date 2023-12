Il localizzatore Tile Pro che trova tutto, costa il 25% in meno su Amazon

Tutti gli utenti che hanno paura di perdere i loro oggetti, possono certamente acquistare un piccolo localizzatore. Tra i più interessanti al momento su Amazon figura certamente il Tile Pro 2022, un prodotto in grado di funzionare con smartphone di vario genere e anche con gli assistenti vocali più famosi.

Il prezzo di vendita oggi, con il 25% di sconto attivo, scende a soli 26,29 €. La spedizione prevista è veloce.

Tile Pro 2022, il localizzatore perfetto per tutti

Per chi non lo conoscesse, il Tile Pro è un tracker potente progettato appositamente per aiutare gli utenti a tenere traccia dei propri oggetti. Il sottile dispositivo può essere facilmente collegato a chiavi, zaini e bagagli di ogni genere, offrendo così un modo semplice per localizzarli mediante l’app gratuita Tile. Basterà a quel punto usare il Bluetooth per far suonare il Tile nelle vicinanze o per ricercarlo direttamente mediante un Echo di Alexa o un Google Home.

In caso di distanza eccessiva, l’app Tile permetterà la visualizzazione della posizione più recente del localizzatore su una mappa. Premendo due volte il pulsante sul dispositivo, si potrà far suonare anche lo smartphone, nel caso in cui fosse lo si fosse smarrito. Funzionerà anche se il telefono sarà in modalità silenziosa.

Il prodotto è compatibile con Android, iOS e gli assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Siri. Le specifiche tecniche includono resistenza all’acqua con certificazione IP67, mentre la batteria dura circa 1 anno ed è sostituibile.

Il Tile Pro è oggi disponibile nella versione 2022 su Amazon con un ottimo sconto. Grazie al 25% in meno, si potranno spendere solo 26,29 € per portarlo a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.