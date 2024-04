Il Mac mini è il miglior PC desktop e costa anche 150€ in meno

Chi non se ne fosse accorto, può dare ora uno sguardo ad Amazon e trovare in sconto uno dei computer desktop più amati di sempre. Il Mac mini in versione 2023 è tornato a prezzi bassissimi, sempre con la sua configurazione di nuova generazione.

Compatto e potente allo stesso tempo, questo piccolo PC è anche un bel pezzo di design e un modo per risparmiare spazio sulla scrivania. È consigliato oggi al prezzo di 579 € grazie al 21% di sconto applicato da Amazon che comprende anche due anni di garanzia.

Questo Mac mini ha un processore M2 e un SSD da 256 GB

Partiamo subito dal pezzo forte: il chip M2 all’interno di questo Mac mini 2023. La potenza è assicurata proprio da questo nuovo processore, che rende tutto più fluido e ogni operazione possibile. È talmente piccolo da poter essere montato ovunque, quasi scomparendo agli occhi di chi lo utilizza.

Ricordando che questo computer gode di un’archiviazione da 256 GB di SSD e di una memoria RAM da 8 GB, le idee dovrebbero essere chiare. Non manca niente a questo Mac mini che riesce a coniugare perfettamente estetica e potenza, un’abitudine tipica di Apple. Il punto di forza è infatti proprio questo, siccome nessun altro computer desktop riesce ad arrivare a questi livelli.

Se poi ci si mette anche il prezzo a rendere il tutto più allettante, l’acquisto è pronto per essere portato a termine: c’è il 21% di sconto su Amazon. Bastano infatti 579 € per acquistare questo Mac, prodotto che ha raccolto solo recensioni positive. La spedizione è prevista entro due giorni e con due anni di garanzia.