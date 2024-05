Il Mac Mini M2 è da PRENDERE SUBITO: follia Amazon, solo 549€

Torna al minimo storico il computer compatto di ultima generazione di casa Apple. Si tratta ovviamente del Mac Mini M2, in questo caso con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione su SSD. Per quanto riguarda la promo odierna, lo sconto Amazon è del 25% e porta la somma da investire a soli 549 euro, spedizione compresa. Una cifra non irrisoria ma quasi per una macchina compatta che offre ottime performance anche con software più intensi, come Premiere, Final Cut e Photoshop.

Su Amazon torna al minimo storico il Mac Mini M2: il computer compatto di Apple costa meno di 550€

Come è scontato che sia, il Mac Mini con processore M2 porta con sé CPU e GPU più veloci, una maggiore banda di memoria e un media engine più potente. Tutto ciò si traduce in prestazioni superiori, certo, ma anche in una migliore efficienza energetica.

Questa configurazione del computer mini di Apple arriva una CPU 8-core (quattro high-performance core e quattro high-efficiency core) e una GPU 10-core, perfetta per gestire senza fatica anche carichi di lavoro ancora più impegnativi. In base ai dati condivisi dall’azienda di Cupertino, il fotoritocco in Adobe Photoshop è il 50% più veloce, e grazie all’accelerazione ProRes attività come l’editing di video in Final Cut Pro hanno una marcia in più.

Il modello con chip M2 può anche riprodurre simultaneamente fino a due stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 12 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps.

Il computer compatto, infine, porta con sé porte e connessioni senza compromessi: due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, una porta Gigabit Ethernet con opzione da 10GB e un jack per cuffie aggiornato per cuffie ad alta impedenza. Lato wireless, ci sono Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.