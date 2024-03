Il MacBook Air M2 13" affronta QUALSIASI compito con facilità

Il MacBook Air M2 da 13″ è un notebook che ha… tutto! Il design è fantastico, con linee leggermente più squadrate, l’ampio trackpad, la tastiera comoda da usare e il notch sul display. Ma anche in termini di performance non si scherza: il chip M2 è una goduria per l’utente finale.

Oggi il laptop di Apple è protagonista di un’ottima offerta su eBay. Inserisci il codice PSPRMAR24 al momento del pagamento per completare l’acquisto a 1.024,90 euro, spedizione compresa.

Il notebook è venduto da ingrotek, venditore professionale con 99,5% di feedback positivi e oltre 88.000 recensioni.

Design, performance e prezzo: il MacBook Air M2 13″ deve essere il tuo prossimo laptop

Il MacBook Air M2 è sottile, leggero e potente. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici garantisce esperienze ai massimi livelli: il testo è incredibilmente definito, e foto e film sono più vividi e brillanti, con un contrasto elevato e dettagli nitidissimi. Grazie alla videocamera FaceTime HD a 1080p e ai tre microfoni in array le videochiamate risultano sempre di ottima qualità. Il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale, poi, restituisce un suono pieno e avvolgente.

Per quanto riguarda il processore M2, la CPU 8-core ha la potenza per svolgere tutte le operazioni alla massima velocità, mentre la GPU a 8-core permette di creare immagini e animazioni sbalorditive. Il Media Engine ad alte prestazioni gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K in contemporanea, e la batteria dura fino a 18 ore. E in questo affiatato team di lavoro si inseriscono alla perfezione 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD.

Comoda e silenziosa, la Magic Keyboard ha una fila di tasti funzione di dimensioni standard per accedere ai controlli e alle scorciatoie usate più spesso. Il Touch ID permette di sbloccare il Mac, inserire password e pagare gli acquisti in sicurezza con un solo tocco. E il trackpad Force Touch più grande è perfetto per una precisione senza precedenti.

Il connettore MagSafe magnetico si aggancia in un attimo ma si sgancia all’istante se si inciampa nel cavo, così non c’è alcun rischio di vedere il MacBook cascare sul pavimento. Ci sono poi due porte Thunderbolt per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi ad alta velocità, o per usare un monitor fino a 6K. E il comodo jack per cuffie funziona anche con i modelli ad alta impedenza.