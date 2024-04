Il magnifico HONOR 90 5G costa 170 EURO in meno su eBay

Il perfetto compromesso oggi nel mondo smartphone è rappresentato da un prodotto in particolare, ovvero il nuovo Honor 90 5G. Equilibrato sotto tutti i punti di vista è dotato di veri e propri punti di forza, questo telefono è stato acquistato da tantissime persone nelle ultime ore su eBay. Il famoso sito e-commerce ha lanciato un’iniziativa che va a sommarsi allo sconto già applicato per rendere questo terminale il più appetibile del giorno.

Oltre al ribasso del 32% rispetto al prezzo di listino, c’è anche un codice sconto da aggiungere in virtù dell’iniziativa “Più spendi, più risparmi“. I punti focali su cui si concentrano le persone che desiderano questo Honor 90 5G sono certamente il display, senza rivali per la sua bellezza, la doppia fotocamera e la batteria.

Oggi questa versione da 512 GB di memoria interna e nella colorazione Green, è disponibile per un totale di 327 € con due anni di garanzia italiana e spedizione veloce su eBay.

L’Honor 90 5G con tre fotocamere è stupendo, compralo su eBay

Partendo dal lato frontale, non si può che fare caso allo splendido display di questo Honor 90 5G. Il pannello AMOLED in questione è un vero capolavoro, in quanto è curvo sui lati ed offre una risoluzione in QHD. I suoi 6,7″ riescono a garantire un ampio angolo di visione e soddisfano tutte le esigenze, soprattutto grazie alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Al suo interno è uno straordinario processore, lo Snapdragon 7 Gen 1 accompagnato da 12 GB di RAM e 512 GB di ROM. La tripla fotocamera offre inoltre un sensore da addirittura 200 MP, in grado di scattare foto di altissima qualità e registrare anche video in 4K. Il punto di forza assoluto, oltre alla fotocamera anteriore da 50 MP, è anche la batteria da 5000 mAh.

Lo sconto su eBay, inserendo il codice “PSPRAPR24“, diventa veramente interessante: il prezzo di Honor 90 5G cala a soli 327 €.