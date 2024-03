Il magnifico Tablet TECLAST da 10 pollici costa 90 € e batte gli iPad

È di nuovo disponibile il tablet più amato di Amazon, il TECLAST M50. Questo prodotto, dotato di un bellissimo display da 10″, è anche performante quanto basta.

Oggi grazie all’offerta a tempo e ad un coupon da 45 €, il colosso e-commerce rende disponibile il dispositivo per soli 94,99 €.

Solo su Amazon il tablet TECLAST M50 costa così poco

Partendo dal display, si tratta di una splendida unità da 10,1″ che gode di una risoluzione in HD e di tecnologia IPS. Probabilmente questo è uno dei punti di forza che spinge gli utenti ad acquistare il tablet, siccome video ed immagini sono super fluidi. L’hardware è composto da un processore octa-core rapidissimo e da ben 12 GB di RAM. Per quanto riguarda la memoria interna, ecco 128 GB. Le fotocamere sono altrettanto performanti con quella principale che è da 13 MP.

La batteria da 6000 mAh garantisce tantissima autonomia e l’estetica molto sottile e leggera comporta un’estrema trasportabilità.

Tablet così importanti in termini di caratteristiche estetiche e tecniche sono introvabili ad un prezzo del genere. La maggior parte degli utenti riferisce di aver dovuto spendere in passato quasi il doppio per avere qualcosa di simile al TECLAST M50. Effettivamente le recensioni parlano chiaro con la maggior parte degli acquirenti super soddisfatti dell’acquisto. Il punto di forza è il processore velocissimo che si integra alla grande anche con la batteria per un efficienza energetica di primo livello.

Non è da sottovalutare il display, un’ottima unità che permette di sfruttare le molteplici possibilità di questo tablet. Oggi l’altro fiore all’occhiello è corrisposto certamente dal prezzo di vendita che vede questo TECLAST M50 tornare disponibile su Amazon con un costo finale di soli 94,99 €. Il merito è ovviamente attribuibile al coupon da 45 € che il colosso e-commerce ha messo a disposizione.