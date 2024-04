Il MateBook D 16 di Huawei ha un Intel i5 e costa 250 € in meno

In ottica notebook, c’è un’azienda che sta facendo grandi cose ormai da anni e si chiama Huawei. Tutti conoscono il colosso che infatti è stato in grado di aprire una nuova era nel mondo della tecnologia nell’ultimo decennio e a quanto pare oggi uno dei suoi prodotti migliori degli ultimi mesi è tornato alla ribalta. Ecco in sconto su Amazon il Huawei MateBook D16, un computer portatile pazzesco.

Con un punto di forza fisso che sta nel design, il prodotto si mostra anche estremamente potente grazie alla sua configurazione hardware. Ottimo il rapporto tra qualità e prezzo grazie alla nuova offerta di Amazon che con il 7% ulteriore di sconto porta il totale a 250 € di risparmio.

Chi vuole acquistare il notebook adesso, deve dunque spendere la cifra di soli 649 € ottenendo anche due anni di garanzia e la spedizione in 24 ore.

Huawei MateBook D 16, il notebook con display meraviglioso che tutti vogliono

Come detto, il punto di forza principale di questo Huawei MateBook D16 è certamente il design. In alluminio spazzolato e con cornici inesistenti per quanto riguarda il display, questo computer mostra una qualità pazzesca. Proprio in merito allo schermo Full View, ecco una diagonale da 16″ di ampiezza con una risoluzione in full HD.

L’hardware è perfetto con un processore Intel Core i5 serie H di ultima generazione e una memoria RAM da 16 GB. Ampio spazio all’archiviazione con 512 GB di SSD. Un altro punto di forza è sicuramente la batteria che porta il computer a durare più di 10 ore.

Lo sconto del 7% oggi disponibile su Amazon consente di spendere solo 649 € con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione assicurata entro domani.