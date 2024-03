Il Mi Band 8 di Xiaomi è disponibile a prezzo STRACCIATO

Siccome oggi è difficile vedere in strada una persona che non indossi un wearable, che sia un bracciale o un orologio di tipo smart, oggi Amazon incalza il suo pubblico con una grande offerta. Si tratta del Mi Band 8 di Xiaomi, probabilmente il migliore per rapporto qualità-prezzo.

Il suo fantastico display AMOLED e la sua possibilità di monitorare ogni funzione vitale si fondono perfettamente con un’autonomia pazzesca. Proprio per queste motivazioni il Mi Band 8 di Xiaomi è il wearable più acquistato di tutti. Oggi su Amazon peraltro costa l’8% in meno per un totale totale di soli 36,99 €. Sono due gli anni di garanzia e la spedizione è rapida

Il bracciale più famoso al mondo è il Mi Band 8, Xiaomi ha centrato il jolly

Il display AMOLED da 1,62″ di questo bracciale smart di Xiaomi è bellissimo. Al suo interno, tra una personalizzazione e l’altra, è possibile avere informazioni in merito all’orario, alle notifiche ma soprattutto sul monitoraggio della salute. Battito cardiaco, ossigeno nel sangue, impermeabilità monitoraggio di più di 150 attività sportive e tanto altro: questo è il Mi Band 8. Un altro punto di forza è sicuramente l’ergonomia: una volta indossato sembra di non avere nulla al polso.

Quando si conosce il Mi Band 8 di Xiaomi, non esiste altro bracciale smart che possa scalfire la convinzione di ritrovarsi davanti al migliore in assoluto. La sua forma iconica, lo schermo perfetto nonostante il prezzo basso e soprattutto alla grande versatilità, fanno di questo prodotto un vero e proprio Best-Buy.

Il Mi Band 8 è ancora una volta disponibile in sconto su Amazon con l’8% in meno sul prezzo finale. Questo comporta un totale di soli 36,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione veloce.