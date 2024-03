Il miglior MONITOR portatile è di MSI, il prezzo è super SCONTATO (-24%)

È la giornata perfetta per chi è solito lavorare con due schermi: in sconto su Amazon arriva un monitor portatile, probabilmente il migliore di sempre. L’MSI Optix, display leggero, di gran qualità e soprattutto oggi anche meno costoso del solito, è disponibile su Amazon con un ottimo sconto.

Comodissimo da trasportare e in grado di sprigionare una qualità fuori dal comune, questo schermo stupisce gli utenti. Il suo prezzo oggi in discesa del 24%, totalizza un prezzo di soli 169 € comprensivi di due anni di garanzia.

Il nuovo monitor MSI Optix da 15,6″ è il portatile migliore

Super sottile e in alluminio, offre fin da subito un aspetto premium. Il monitor portatile di MSI è un vero gioiellino che pesa pochissimo e quasi non si sente nello zaino. Gode di altoparlanti integrati che offrono un’esperienza audio eccezionale anche i movimento. L’ampiezza è da 15,6″ e la risoluzione è in full HD, il tutto su un pannello IPS che restituisce un’esperienza di altissimo livello. Basta collegarlo mediante l’USB-C e il gioco è fatto.

Questo dispositivo di cui molte persone non conoscevano neanche l’esistenza, oggi è un best-buy su Amazon. Secondo quanto riportato, non esiste un monitor portatile migliore di questo Optix di MSI, un vero e proprio diamante da portare con sé nello zaino insieme al computer portatile. Il vero vantaggio è di avere un prodotto leggero e di qualità, quest’ultima una vera e propria abitudine per chi sceglie MSI.

Il punto forte è dunque anche il prezzo, in quanto Amazon decide di lanciare un’offerta a tempo che sconta il 24% dal prezzo originale di 229 €. Il costo finale è pertanto di 169 €, comprensivo di due anni di garanzia e anche della spedizione in un solo giorno.