Il miglior speaker è di JBL, il Flip 6 è IMPERMEABILE e costa poco (-33%)

Oggi è possibile acquistare su Amazon, grazie ad un ottimo sconto, il famoso speaker portatile di JBL conosciuto come Flip 6.

Siccome il prezzo è sceso del 33%, oggi consiste in un totale di 99,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione che avviene in un solo giorno lavorativo.

Il nuovo Flip 6 di JBL è incredibile: fino a 12 ore di autonomia e certificazione IP67

Tutte le caratteristiche di questo prodotto sono eccezionali, a partire dall’estetica. Di tipo cilindrico, questo design nasconde tanti altri aspetti interessanti, come la solidità della griglia che contorna l’intera superficie. Il Flip 6 di JBL è resistente oltre che anche impermeabile al 100% grazie alla certificazione IP67.

Non è un problema farlo cadere in acqua: funziona normalmente vista la protezione, che peraltro vale anche contro la polvere. Venendo alle prestazioni, l’audio è davvero impressionante, con una profondità dei bassi da paura. La connessione Bluetooth è stabile al 100%, l’autonomia arriva fino a 12 ore e non ci sarà alcun problema nel trasportarlo.

Questo speaker è davvero magnifico e non per caso è uno dei più acquistati di sempre nella storia degli altoparlanti portatili di tipo Bluetooth. JBL con il suo Flip 6 ha fatto un capolavoro, sia in termini di estetica che di prestazioni. Il pubblico riferisce di trovarsi veramente molto bene, anche per quanto concerne la durata che effettivamente rispecchia quanto dichiarato.

Il famosissimo speaker però vede il suo punto di forza nel prezzo, soprattutto quello mostrato da Amazon che oggi diminuisce del 33%. In questo modo si scende a 99,99 €, un vero regalo vista la qualità del prodotto che arriverà inoltre entro un giorno a casa vostra. Gli anni di garanzia sono come sempre due.

