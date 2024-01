Il MIGLIOR tablet oggi quasi REGALATO su Amazon: utenti in TILT completo

Anche tu stavi cercando da davvero tantissimo tempo di avere un tablet super nuovo e top di gamma ad una miseria? Pensa che oggi puoi portarti a casa questo tablet di Yestel a soli 89,99€, invece di 105,85€. Corri adesso su Amazon, perché potrebbe davvero terminare oggi.

Non dovresti farti scappare questa offerta shock per un tablet che sta mandando in tilt tutti gli utenti di Amazon. Lo potrai avere a veramente una miseria, sconto pazzo del 15%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Tablet 10 Pollici Android 13 con 12GB RAM 128GB ROM

Non aspettare più altro tempo, perché solo oggi puoi trovare questo tablet che costa davvero una miseria. Dal design minimal e dal colore semplice ed essenziale. Corri subito su Amazon!

Il tablet in offerta è dotato del sistema operativo Android 13, potente e facile da usareLa nuova funzione privacy protegge i vostri dati personali.Una visione chiara e completa del tempo in cui l’app ha avuto accesso alla vostra posizione, alla fotocamera o al microfono.Grazie all’interfaccia semplice e al funzionamento rapido, è possibile gestire facilmente filmati, immagini, video, musica e altro ancora.

Il tablet 10 pollici è dotato di un processore 2,0Ghz, che offre una velocità di frequenza principale fino a 2,0 Ghz.Più fluido durante i giochi, i video o il multitasking.Con 12 GB (6 GB + 6 GB) di RAM e 128 GB di ROM espandibile fino a 1TB, è possibile salvare tutti i video, le foto, i giochi preferiti e altro ancora.

Dotato di una batteria da 6000 mAh e di un tempo di ricarica di circa 2,5 ore.La luminosità predefinita dura fino a 8 ore di visione video.

Che aspetti ancora oggi? L’occasione sta per terminare, corri ora su Amazon per portarti a casa questo tablet ad una miseria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.