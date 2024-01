Il mini PC che costa solo 99 EURO su Amazon è fantastico

Non serve per forza di cose acquistare un computer di grandi dimensioni per il proprio setup desktop, dal momento che c’è qualcosa di nuovo. In realtà sono diversi anni che si parla dei cosiddetti mini PC, prodotti che con pochi euro garantiscono le principali specifiche che servono sulla propria scrivania.

Oggi su Amazon c’è una variante molto interessante, che pur non essendo provvista di ottime caratteristiche tecniche, garantisce l’utilizzo base che tutti desiderano. Il prodotto in questione è piccolo quanto basta e costa anche molto poco: c’è un coupon da 40 € da attivare. Su Amazon in questo modo il prezzo finale sarà di 99,99 € con spedizione prevista al massimo entro il 4 gennaio.

Questo mini PC ha tutto, ecco le sue specifiche

Compatto e trasportabile ovunque, questo mini PC offre un processore Intel Celeron N3350 con 64 GB di memoria interna eMMC e una memoria RAM da 6 GB. Si possono connettere fino a due schermi in contemporanea.

Il concetto di computer è cambiato molto negli anni e le caratteristiche descritte poco più in alto lo dimostrano in fieno. Questo mini PC di UXX è probabilmente uno dei migliori nella sua categoria, ovvero quella degli entry-level. Certo, non ha ottime specifiche tecniche, ma sono comunque funzionali per gestire alla grande i propri file in autonomia su qualsiasi schermo al quale lo si collegherà. Il vero vantaggio, oltre che nel risparmio di spazio, sta nella possibilità di poterlo portare ovunque semplicemente staccandolo dallo schermo al quale lo si tiene collegato in genere.

Lo sconto di 40 € si può applicare con il coupon direttamente in pagina, portando il prezzo da 139,99 a soli 99,99 €. C’è un anno di garanzia e la spedizione arriverà a casa vostra al massimo entro il 4 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.