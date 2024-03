Il mini PC che SCOMPARE sulla scrivania è potentissimo e cosa POCO

Unire l’utile al dilettevole è sempre un piacere, soprattutto quando si tratta di un computer desktop. Amazon oggi mette in sconto uno dei principali dispositivi che garantiscono comodità, performance e risparmio, ovvero il mini PC NiPoGi.

Questo mini PC è talmente piccolo da poter essere montato dietro allo schermo che si usa, facendolo dunque scomparire. Garantisce allo stesso tempo ottime performance e anche un gran risparmio siccome c’è il 34% di sconto. Amazon lo vende per 189,59 €, lo consegna a casa entro un giorno e con due anni di garanzia.

Questo mini PC di NiPoGi è leader nel settore

Piccolo e compatto proprio come piace a chi non vuole ingombri, questo mini PC offre ottime performance. Il punto di forza, oltre alle dimensioni, sta nella presenza di un hardware composto da un processore Intel Alder Lake-N95, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Supporta anche il Wi-Fi, il Bluetooth e ben due schermi.

Avere a disposizione un computer così piccolo è già di per sé un grande vantaggio, siccome non si occupa spazio sulla scrivania. Se poi ci mettiamo anche caratteristiche tecniche così interessanti, diventa la soluzione perfetta per tutti.

Il mini PC che oggi Amazon mette in sconto è quello più acquistato in assoluto e il suo vero fiore all’occhiello sta sicuramente nella possibilità di poterci collegare almeno due schermi in 4K. Riuscire a portarlo a casa con uno sconto così considerevole è perfetto: costa oggi infatti il 34% in meno ed ha un prezzo totale di 189,59 €. Sono compresi due anni di garanzia e c’è anche la spedizione veloce.