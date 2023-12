Il mini PC con 16 GB di RAM con coupon da 100 € su Amazon

Se necessità di un nuovo computer fisso, perché non acquistare un mini PC su Amazon? In offerta oggi c’è un prodotto davvero molto interessante che vanta ottime specifiche tecniche e un design super compatto.

Il prodotto di Teclast costa solo 179,99 € grazie al coupon da 100 € che riduce drasticamente il vecchio prezzo di 279,99 €.

Il mini PC super potente che dovete avere, Teclast non sbaglia

Con tutte le caratteristiche tecniche che deve avere un computer in generale, ce ne sono alcune imprescindibili. Acquistando un mini PC di buon livello, non si sarà esenti da tutto ciò, visto che ormai le aziende hanno scelto di dotare questi prodotti delle migliori specifiche tecniche. È sicuramente un esempio l’N20 Pro di Teclast, marchio che ormai nel mondo dei computer low cost risulta leader assoluto.

Oltre ad essere esteticamente molto compatto e quindi comodo da posizionare ovunque, anche dietro lo schermo, il computer particolarmente performante. Questo prodotto infatti arriva innanzitutto con tutte le porte di connessione disponibili, tra cui HDMI, USB di vario genere e anche una porta Ethernet gigabit.

Per quanto concerne la scheda tecnica, si parte da una memoria RAM da 16 GB, passando per una memoria SSD interna da 512 GB e giungendo al processore, un Intel Alder Lake N95 in grado di esprimere una potenza fino a 3,4 Ghz. Coloro che vogliono lavorare con più schermi potranno farlo tranquillamente collegando fino a due monitor in risoluzione 4K.

Ovviamente l’utilizzo di questo mini PC può essere anche portatile, nel senso che potrete staccarlo dalla vostra postazione di base e collegarlo presso un’altra postazione.

Computer di questo genere arrivano spesso su Amazon ma con questi prezzi difficilmente. Oggi infatti l’N20 Pro di Teclast costa solo 179,99 € con un coupon da 100 € disponibile. La spedizione è veloce, avverrà entro il 7 dicembre.

