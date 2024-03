Il Mini PC con chip Intel che TUTTI stanno acquistando (-43%)

Incredibile successo per il mini PC di UXX con processore Intel Celeron N3350, 64GB di archiviazione eMMC e supporta al 4K. Il motivo? Grazie allo sconto immediato del 43% costa solo 101,99 euro, spedizione compresa. Bisogna fare in fretta però, perché le unità si contano sulle dita di una mano.

A ruba su Amazon il mini PC UXX con processore Intel: lo sconto è del 43%

Come detto, le unità scarseggiano, quindi meglio passare subito alle specifiche tecniche di questo piccolo concentrato di tecnologia. Il suo sistema operativo è Windows 10 Pro, ben gestito dal processore Intel Core N3350 a 1,1GHZ, da 6GB di RAM DDR3 e da 64GB di archiviazione eMMC (ma c’è la possibilità di installare un SSD M.2 fino a 2TB). Se il tuo obiettivo è guardare contenuti in streaming, lavorare con la suite Office, navigare in rete e fare un giro sui social network, con la proposta di UXX puoi andare sul sicuro.

E poi, anche in termini di connettività c’è quello di cui hai bisogno per collegare periferiche e accessori: USB-A, HDMI, porta audio da 3,5mm e lettore di microSD.

È una configurazione basilare, è vero, ma ha comunque il suo perché. In casa può essere usato da chi non ha pretese, in ufficio invece per mostrare una presentazione in PowerPoint o lavorare con la suite di Office.

Non sarà un top di gamma, ma a soli 101,99 euro è un vero affare.