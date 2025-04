Il modello Amazon Nova Reel ora può generare video di due minuti

Uno dei limiti maggiori nel contesto della generazione di video tramite Intelligenza Artificiale è la lunghezza degli output.

Di solito, i filmati proposti non durano più di qualche secondo, al massimo qualche decina. A quanto pare il modello AI di Amazon noto come Nova Reel sta per infrangere questo limite, vista la sua capacità di generare video capaci di durare anche due minuti.

Questo progetto rappresenta il primo passo della compagnia nel contesto della generazione di filmati tramite AI. L’ultima versione del modello, ovvero Nova Reel 1.1, sembra distinguersi dalla nutrita concorrenza per la sua generazione di video “multi-shot“, con stile coerente tra gli scatti.

A spiegare l’evoluzione del modello è stata Elizabeth Fuentes, AWS developer. Secondo la stessa, Nova Reel è in grado di metabolizzare prompt lunghi fino a 4.000 caratteri, generando poi un filmato di due minuti. Tutto ciò è possibile grazie a una suddivisione dell’output, con immagini create ogni sei secondi e poi connesse tra loro.

Le potenziali di Nova Reel sono enormi, ma restano i sospetti sulle violazioni dei diritti d’autore

Nova Reel 1.1 introduce anche una nuova modalità chiamata Multishot Manual. Questa consente di riferirsi a un’immagine combinata a un prompt, per fornire indicazioni più precise all’AI. Secondo quanto riportato da Fuentes, le immagini in questione possono avere una risoluzione massima di 1280 x 720 pixel e possono essere accompagnate da un massimo di 512 caratteri.

Nonostante le ottime premesse, anche Amazon (così come tanti altri colossi tech) è stata accusata di aver addestrato questo strumento in modo non propriamente etico. Nello specifico, si parla di potenziali video protetti da copyright, senza alcun tipo di autorizzazione. Al momento attuale, l’azienda non ha fornito informazioni precise sulle fonti di addestramento, alimentando voci e sospetti.

Nova Reel è disponibile solo tramite piattaforme e servizi AWS, tra cui Bedrock, la suite di sviluppo AI di Amazon.