Il monitor Acer da 24" che costa 100 EURO su Amazon

Con un monitor di grande qualità, sono possibili operazioni di alto livello, sia per lo svago che per il lavoro. Oggi siamo al cospetto di un fantastico schermo di Acer, più precisamente il modello da 24″.

Il dispositivo che oggi arriva in sconto su Amazon vanta ottime specifiche ma soprattutto un design pulito, come piace al pubblico. L’offerta a tempo di oggi garantisce a tutti un acquisto con il 13% di sconto, per cui ad un prezzo di soli 104,90 €. Gli anni di garanzia sono 2 e la spedizione è rapida entro il 9 gennaio.

Compra su Amazon il monitor Acer da 24″, ecco le specifiche

Questa grande offerta consente di acquistare un monitor Acer da 24″ di ampiezza e con ben 100 Hz di refresh rate. La risoluzione è in full HD ed è possibile regolarlo in altezza. Oltre a questo, si possono connettere tutti i computer, anche quelli con schede video più altolocate.

Riuscire a portare a casa un monitor di grosso calibro per molti euro in meno rispetto al solito è ovviamente un vantaggio. Stiamo parlando infatti di un prodotto di Acer che è andato a ruba durante gli ultimi giorni proprio grazie allo sconto applicato da Amazon. Effettivamente non poteva essere altrimenti, siccome le sue specifiche tecniche appena citate parlano da sole.

Il monitor può essere una giusta soluzione per chi lavora o per chi semplicemente ha bisogno di uno schermo per lo svago. Guardare film, elaborare file e molto altro ancora, sono tutte soluzioni giuste per questa tipologia di schermo.

Il prezzo scende del 13% e si ferma oggi a 104,90 € con due anni di garanzia e con la spedizione veloce disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.