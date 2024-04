Il monitor da 24 pollici di LG costa quasi 100 EURO, è una vera BOMBA

Tutti i monitor presenti su Amazon non hanno il rapporto qualità-prezzo di questo di LG. Questo schermo è diventato famosissimo siccome è stato acquistato da decine di migliaia di persone durante gli ultimi mesi, proprio grazie alle sue splendide qualità. Sia esteticamente che per le prestazioni, questo è il monitor più equilibrato per chi non ha troppo budget ma vuole dare una svolta alla sua postazione desktop.

Con una diagonale molto ampia e bordi super ridotti, questo prodotto è anche ben equipaggiato in termini di funzionalità. Paura di non trovare la sorpresa? In questo caso c’è: ci sono gli speaker integrati.

Un altro punto di forza, oltre a quelli descritti, non può essere che il prezzo di vendita: Amazon mette gli utenti in condizione di acquistarlo subito siccome il monitor costa 109,99 €.

Il monitor che cercavi è questo qui: LG ha prodotto un best-buy

Partendo partendo dall’estetica, non c’è veramente nulla da dire: il monitor di LG è un capolavoro di design. I bordi tutti praticamente ridotti all’osso lasciano tanto spazio alla diagonale da 24″ che sprizza colori e dettagli da tutti i pori con la sua risoluzione in full HD. “Fluidità” è la parola d’ordine per via della presenza dei 75 Hz.

Chi desidera evitare di montare degli altoparlanti esterni, può farlo siccome sono integrati in versione stereo e con una potenza da 10W.

Il prezzo di vendita di questo straordinario monitor oggi cala vistosamente. L’8% disposto da Amazon con la nuova offerta a tempo, riesce a concedere un prezzo finale di soli 109,99 € con un periodo di due anni di garanzia e spedizione rapida.