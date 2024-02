Il monitor da GAMING da 24" è REGALATO: lo vogliono tutti

Torna finalmente in sconto uno dei monitor da gaming più amati: l’AOC 24G2SAE da 24″. Amazon oggi lo ripropone nella sua solita variante di colore nero e rosso.

Grazie al 16% di sconto applicato con l’offerta a tempo odierna, il prezzo arriva a soli 129 € con due anni di garanzia e spedizione rapida. Basterà attendere il fine settimana per riceverlo.

Monitor AOC da gaming in sconto, è in FHD

Una volta osservato semplicemente il design di questo monitor non si può che esclamare: “Wow!“. L’AOC da 24” di ampiezza si dimostra subito adatto al gaming già con le sue linee estetiche super aggressive.

Tornando al display, si tratta di un’unità con risoluzione full HD e con 165 Hz di refresh rate. L’aspetto principale per cui tutti lo acquistano è infatti la fluidità, punto chiave soprattutto durante le sessioni di gioco. Ad influire positivamente ci pensa anche la latenza ridotta ad 1 ms.

Per chi non avesse voglia di collegare delle casse per l’audio, si possono sfruttare gli speaker incorporati. La sincronizzazione perfetta tra scheda video e monitor è garantita dalla tecnologia AMD FreeSync.

Inutile girarci intorno: i punti di forza principali sono la risoluzione, il design e la qualità, ma il prezzo supera di gran lunga tutto. Il monitor di AOC è un capolavoro e sorprende vedere quanto costi poco. Trovare specifiche del genere a bordo di uno schermo da gioco è praticamente impossibile ad un costo del genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.