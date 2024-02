Il monitor HP da 27" va a ruba su Amazon, OFFERTA a tempo pazzesca

Improvvisamente Amazon sorprende i suoi utenti e propone di nuovo sconto quello che è probabilmente il monitor più bello in assoluto. L’HP M27fe è disponibile in offerta sul famoso sito e-commerce con la sua diagonale da 27″ e con la sua estrema qualità sia costruttiva che video.

Lo schermo, uno dei più famosi di casa HP, arriva oggi con un’offerta a tempo che garantisce l’11% di sconto. Il prezzo crolla dunque da 219 a soli 169,99 € comprendendo anche due anni di garanzia e la spedizione in un giorno.

Il monitor da 27″ di HP ha una risoluzione in full HD

Senza cornici e con una base estremamente stilizzata, il monitor da 27″ di HP è un capolavoro vero e proprio. Questo dispositivo, con un form-factor in 16:9, ha una risoluzione in full HD e un pannello antiriflesso. La frequenza di aggiornamento è da 75 Hz, mentre il tempo di risposta massimo è da 5 ms.

Tutte queste specifiche, insieme alla presenza dell’AMD FreeSync e della possibilità di regolare in inclinazione lo schermo, rendono il prodotto un vero best-buy a questo prezzo.

Non c’è veramente nulla da dire: a questo prezzo è impossibile acquistare un monitor così performante. Oltre ad essere eccellente grazie alle sue prestazioni, il prodotto è un vero e proprio pezzo di design da mettere in casa. La sua modernità lo rende unico nel suo genere ed è per questo che HP ne vende migliaia.

Come riferiscono gli utenti poi, ciò che fa la differenza è ovviamente l’angolo di visione, molto ampio e super definito in ogni punto. Grazie ad Amazon che propone un’offerta a tempo con l’11% di sconto, questo schermo arriverà a casa vostra in un giorno lavorativo e con un prezzo di soli 169,99 €. Non mancano chiaramente i soliti due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.