Il monitor HP Omen da 24" con HDR è in sconto su Amazon (-15%)

Chi vuole un nuovo monitor può affidarsi a questo HP Omen in sconto su Amazon oggi. Il prodotto presenta un’ottima diagonale e una grande risoluzione, ma quello che stupisce di più è il prezzo di vendita.

L’offerta a tempo lanciata da Amazon consente di risparmiare il 15% per un prezzo totale di 166,96 € con due anni di garanzia.

Bastano 166 € per avere il monitor HP Omen, ecco le specifiche

Questo monitor consente di vivere intensamente l’azione grazie ai tempi di risposta che riservava ai suoi utenti. La latenza è ridotta ad 1 ms con overdrive e con una frequenza di aggiornamento pari a 165 Hz. Ovviamente non poteva mancare la tecnologia AMD FreeSync Premium.

Venendo alle specifiche di base, parliamo di un monitor da 23,8″ di ampiezza che è dotato di una risoluzione in full HD. C’è anche la certificazione HDR per avere immagini e colori sempre più nitidi e precisi. L’HP Omen è un monitor che si presenta bene anche esteticamente, siccome non mostra cornici su tre dei suoi quattro lati.

Risulta molto serio per qualsiasi tipologia di ambiente, strizzando ovviamente l’occhio agli amanti del gaming. Direttamente sul retro ci sono una moltitudine di porte per collegare computer e console di diverso genere. Il supporto è ovviamente regolabile per garantire all’utente di trovare il suo angolo di visuale perfetto.

Il monitor full HD prodotto da HP per la sua serie OMEN è straordinario e presenta anche un ottimo prezzo. Tutto ciò è dovuto all’offerta a tempo che Amazon sceglie di lanciare in questi periodi, che detrae il 15% dal prezzo ufficiale. Il costo finale sarà di 166,96 € con spedizione garantita entro la prossima settimana e con due anni di garanzia.

