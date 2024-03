Il monitor MSI curvo da 27" più richiesto è finalmente SOTTOCOSTO su Amazon

Il monitor curvo per eccellenza dedicato al mondo del gaming ma anche a tutte le altre esigenze e oggi in sconto su Amazon. Il prodotto di MSI con ben 27″ di ampiezza è quello che tutti desiderano per il loro setup desktop.

Un’estetica mostruosa mista a prestazioni di altissimo livello fanno di questo schermo un vero capolavoro. Grazie allo sconto del 25% oggi il prezzo scende a 299,90 € con cinque giorni necessari per la spedizione e due anni di garanzia inclusi.

Il monitor MSI curvo ha una risoluzione in WQHD, il prezzo crolla su Amazon

Esteticamente è impeccabile con i suoi bordi inesistenti e curvi. Il monitor MSI da 27″ mostra poi una risoluzione in WQHD con 170 Hz di refresh rate, caratteristiche perfette per chi non vuole perdere un dettaglio sia durante una sessione di gaming che mentre guarda un video in alta definizione. È presente anche la tecnologia HDR insieme ad un tempo di risposta massima pari a 1ms.

Già a guardarlo si capisce benissimo il primo punto di forza di questo monitor: è senza ombra di dubbio la sua estetica. Il prodotto di MSI, con la sua curvatura e con i suoi bordi praticamente inesistenti è un capolavoro, un piacere per gli occhi. Oltre ad essere uno schermo super performante è anche un gran pezzo di design da piazzare sulla scrivania. Le prestazioni sono il fiore all’occhiello, con una qualità irraggiungibile da altri prodotti praticamente uguali.

Oggi ci si mette anche il prezzo di vendita che grazie ad Amazon cala del 25%. Acquistabile mediante un venditore di terze parti che ha solo recensioni positive, il monitor oggi costa 299,90 € con due anni di garanzia e spedizione in cinque giorni.