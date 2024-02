Il monitor più bello è quello da 27" di LG, SVENDUTO oggi su Amazon

Torna finalmente in sconto su Amazon il bellissimo monitor di LG, il modello 27ML60SP, quello da 27″ con risoluzione full HD.

Grazie ad uno sconto del 28% che abbassa il prezzo di ben 60 €, il costo finale sarà di soli 149,99 € con due anni di garanzia inclusi. Arriverà entro fine settimana.

Il monitor LG più amato è questo: ha risoluzione in full HD

Ammirare anche da spento questo monitor è un vero piacere: le sue linee sono super moderne e basate su un design dello schermo senza bordi su tre dei suoi quattro lati. LG ha fatto un capolavoro su questa diagonale da 27″, equipaggiandola con un pannello LED e con una risoluzione in full HD.

Immagini così belle, colorate e fluide, sono un sogno. Da non lasciarsi scappare anche un altro aspetto, uno dei motivi principali per cui acquistare oggi su Amazon questo monitor: la presenza di un sistema audio stereo da 10 W di potenza. Oltre a questo, c’è anche la tecnologia AMD FreeSync e c’è una latenza massima di 1ms.

In breve, restare stupiti di fronte alle prestazioni e alla bellezza estetica di questo monitor di LG è davvero semplicissimo. Ad oggi è difficile trovare un prodotto di questo genere in vendita ad un prezzo così basso ed è questo il principale motivo per cui non bisogna lasciarselo scappare.

Il motivo per cui comprarlo sta nella sua alta risoluzione, nelle sue linee e anche nella grande versatilità che offre. Con il 28% di sconto oggi su Amazon, costa praticamente 60 € in meno, per un totale di soli 149,99 €. Entro il fine settimana dovrebbe essere a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.