Il motivo per cui tutti comprano questa smart TV da 40" su Amazon è chiaro

Tutti i brand emergenti nel mondo delle smart TV stanno riuscendo a tirare fuori ottimi risultati. In cima alle classifiche ultimamente c’è il marchio CHiQ, produttore di svariati modelli che hanno dato un’ottima impressione grazie alle loro caratteristiche.

Su Amazon ad esempio oggi compare il modello L40G7V, televisione da ben 40″ di ampiezza con tutte le comodità disponibili. Il design è molto moderno, non mancano le integrazioni con le principali tecnologie e soprattutto la resa è eccezionale.

Secondo quanto riportato, è disponibile un’offerta a tempo che detrae l’8% dal prezzo originale, rendendo possibile un acquisto per 239 €. Gli anni di garanzia sono due e i giorni per riceverla sono tre.

Scegli la smart TV CHiQ da 40″ su Amazon, ha Google TV e l’HDR

Di bordi ce ne sono praticamente zero: parte da qui la prima caratteristica riguardante il design di questa smart TV di CHiQ. Sono 40″ pieni di qualità, di estetica e di design elaborato. La risoluzione massima è in full HD, proprio per chi non ha esigenze troppo elevate e per chi ama godersi ogni contenuto alla grande. Il sistema operativo è Google TV, c’è l’HDR e non manca l’integrazione con i principali contenuti tra cui Netflix.

Il compromesso giusto, alla luce delle caratteristiche tecniche appena viste, potrebbe essere proprio questo: una televisione con a bordo Google TV e una risoluzione in full HD. Effettivamente il prezzo garantisce la possibilità di beneficiare di una qualità nettamente superiore ed è per questo che, tornando al titolo, si tratta di una delle televisioni più acquistate in assoluto. CHiQ è un’azienda emergente e molto probabilmente diventerà una tra le più amate.

Il prezzo di questo esemplare da 40″ oggi scende dell’8%: il suo prezzo sarà di soli 239 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione è prevista entro martedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.