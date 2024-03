Il MOTOROLA con Snapdragon e DOPPIA camera da 64 MP costa 180 EURO

Per cominciare alla grande il lunedì, Amazon propone uno smartphone che in tanti hanno valutato positivamente dopo un periodo di utilizzo più o meno lungo. Si tratta del Motorola edge 30 Neo, un dispositivo in grado di fornire un ottimo comparto multimediale e soprattutto prestazioni di rilievo grazie al suo hardware.

Questo prodotto, molto acquistato negli ultimi due mesi su Amazon, offre infatti una doppia fotocamera una batteria molto capiente e con ricarica rapida e un display soddisfacente dal punto di vista delle dimensioni e della risoluzione.

Grazie ad uno sconto del 37% sopraggiunto proprio oggi, gli utenti che vogliono acquistarlo potranno risparmiare addirittura 111 €. In questo modo il costo finale scenderà a 188,99 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida.

Il nuovo edge 30 Neo di Motorola è sorprendente, ha anche un gran display

Partendo dall’estetica, siamo al cospetto di uno smartphone veramente ben realizzato: il display occupa tutta la superficie frontale e la scocca posteriore ospita le due fotocamere ad alta risoluzione. Partendo dal primo elemento, ovvero lo schermo, si tratta di un’unità pOLED con risoluzione full HD+ dall’ampiezza di 6,3″, con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Le immagini sono nitide e fluide, quasi come fosse un top di gamma.

Internamente l’hardware è comandato da un processore Snapdragon 695, che si accompagna con 8 GB di memoria RAM e con 256 GB di memoria interna. La fotocamera mostra un doppio obiettivo, con quello principale da ben 64 MP. La batteria invece è da 4020 mAh, punto di forza assoluto visto che con Android 12 entra in pura sinergia offrendo l’intera giornata di autonomia.

Il costo finale scende del 37% e si ferma ad un totale di 188,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione veloce a casa.