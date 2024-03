Il Motorola Edge 30 Fusion con Snapdragon costa MENO della metà

Uno smartphone dopo l’altro, gli utenti stanno dando un’occhiata a tutte le offerte che riguardano tale ambito in questi giorni. Un prodotto in particolare però avrebbe attirato l’attenzione di più persone, ovvero il Motorola moto edge 30 Fusion.

Quello che ancora oggi è un vero top di gamma grazie alle sue caratteristiche tecniche, è arrivato con uno sconto stratosferico. Le sue tre fotocamere, il display curvo di altissima qualità e soprattutto il processore fanno di questo Motorola un best-buy assoluto.

Con l’ulteriore 12% di sconto aggiunto da Amazon durante le offerte di primavera, lo sconto totale sul prezzo di listino arriva al 56%. È così che un top di gamma arriva a costare solo 299,90 € con due anni di garanzia e con la spedizione veloce.

Il Motorola moto edge 30 Fusion ha un display magnifico e un super prezzo

Il primo aspetto che si nota nota di questo straordinario Motorola è sicuramente il suo display, un’unità da 6,5″. Il pannello è un OLED da 144 Hz di refresh rate, per cui tra i più fluidi in circolazione. A seguire ecco il cuore pulsante, il processore Snapdragon 888+, in grado di essere perfetto nelle prestazioni e parsimonioso per quanto riguarda l’efficienza energetica.

In collaborazione con la batteria da 4400 mAh, porta lo smartphone a durare l’intera giornata. La tripla fotocamera è da 50 MP e per chiudere il comparto hardware ecco 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il Motorola moto edge 30 Fusion oggi su Amazon costa pochissimo: con soli 299,90 € lo si porta a casa insieme a due anni di garanzia. La spedizione avviene in due giorni.