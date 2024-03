Il Motorola RAZR 40 Ultra è SPAZIALE: risparmia 379€ su Amazon

Se stai cercando uno smartphone pieghevole premium, non dovresti guardare solo il catalogo di Samsung. Oggi ad esempio puoi acquistare il Motorola RAZR 40 Ultra con display da 6,9″ pOLED a 165Hz approfittando di uno sconto di 379€. Lo trovi su Amazon, ma ti conviene fare in fretta perché le unità potrebbero terminare nel giro di poco.

Il Motorola RAZR 40 Ultra è il pieghevole che non teme la concorrenza (-32%)

Leggero e ultra sottile, il RAZR 40 Ultra si apre per rivelare un magnifico display pOLED FHD+ da 6,9 pollici. La cerniera, migliorata rispetto ai modelli precedenti, rende il display quasi privo di pieghe quando aperto, offrendo un’esperienza touchscreen impeccabile. Da chiuso, con il display esterno multifunzione da 3,6″ a disposizione, lo smartphone può contare su un look elegante e compatto.

Il cuore pulsante del pieghevole è il processore Snapdragon 8+ Gen 1, che garantisce velocità 5G fulminee, un’esperienza di gioco impareggiabile, funzionalità avanzate per foto e video e un’ottima efficienza energetica. La batteria da 3800 mAh offre un’autonomia di tutto rispetto, accompagnandoti per tutta la giornata.

Il comparto fotografico è progettato per competere con i migliori smartphone sul mercato. La fotocamera principale da 12 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) cattura immagini nitide e luminose in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per selfie impeccabili e videochiamate di alta qualità.

Il sistema operativo, per concludere questa breve presentazione, è Android 13 ed è completo di tutte le applicazioni di Google per un’esperienza completa e senza compromessi. Essendo il RAZR 40 Ultra uno smartphone molto recente, in futuro riceverà aggiornamenti software e patch di sicurezza.