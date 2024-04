Il MOUSE Logitech per il gaming ESTREMO: è wireless e SOTTOCOSTO

Quasi a sorpresa ritorna un’offerta che può solo far piacere agli utenti appassionati di gaming: il mouse Logitech G305 LIGHTSPEED è in sconto su Amazon. L’offerta a tempo odierna propone il 18% in meno sul prezzo già scontato in precedenza, portandolo ad un totale di 36,79 €.

Con questo G305 LIGHTSPEED avrete il miglior mouse wireless di Amazon

L’estetica di questo mouse è totalmente inusuale a partire dal colore, un blu acceso intervallato da un verde acqua in prossimità del logo, della rotella centrale e del pulsantino che la precede. Logitech ha dato quindi gran risalto anche al design, rendendolo bello da vedere ma allo stesso tempo funzionale.

La forma del G305 LIGHTSPEED è stata plasmata appositamente per conferire un’ergonomia fuori dal Comune, qualcosa che faccia sembrare le sessioni da gaming più semplici. Il design è leggero e grazie alla sua grande efficienza offerta dai 99 g di peso garantisce un’elevata manovrabilità. La resistenza poi è il suo punto di forza principale, siccome riesce a durare per molto tempo senza mai perdere la sua fluidità sul pad sottostante.

Non ci sono cavi e limitazioni a rendere le sessioni di gioco più difficoltose: il mouse di Logitech è totalmente wireless e soggetto ad un ricevitore USB con cui si accoppia in maniera rapidissima.

Sul piano tecnico poi ecco il fiore all’occhiello: un sensore ottico che offre fino a 10 volte in più l’efficienza energetica vista su altri prodotti. La sensibilità si spinge ad addirittura fino a 12.000 DPI e i tasti programmabili sono 6. Una delle motivazioni per cui tutti lo stanno acquistando è la straordinaria durata della batteria: arriva fino a 250 ore.

Con un prezzo crollato a soli 36,79 € grazie al 18% di sconto, questo Logitech G305 LIGHTSPEED è oggi il mouse da acquistare su Amazon.