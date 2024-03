Il mouse LOGITECH più famoso costa 29 EURO, che BOMBA su Amazon

Almeno una volta nella vita tutti gli utenti ne hanno visto uno magari utilizzato da un amico o da una persona estranea: il mouse Logitech Signature M650 torna in sconto su Amazon. Questo prodotto, famosissimo per via della sua grande diffusione ma soprattutto estremamente utile per via delle sue caratteristiche, approfitta delle offerte di primavera per proporsi con il 14% in meno sul prezzo di pochi giorni fa.

Caratterizzato da un design che verrebbe riconosciuto anche tra centinaia di prodotti simili, questo mouse è compatibile con tutti i dispositivi. Questo è uno dei suoi più grandi punti di forza ma oggi di diritto lo diventa anche il prezzo che scende a soli 29,99 €. Con due anni di garanzia e spedizione entro domani, è la soluzione giusta per cui optare ma prima della mezzanotte: è quello l’orario in cui termineranno le offerte di primavera.

Il 14% di sconto consegna agli utenti il mouse Signature di Logitech in sconto

Dal design classico ma estremamente compatto, questo mouse concede un grande comfort a chi lo utilizza. Nasce proprio con questo scopo il Logitech Signature M650 che vanta anche la presenza di due tasti laterali personalizzabili e di una rotella per lo scroll. I clic sono silenziosi e pertanto anche di notte non arrecherà alcun fastidio a chi dorme. La durata della batteria è assicurata per 24 mesi, vero e proprio fiore all’occhiello di questo prodotto.

Oggi lo sconto del 14% consente a questo mouse di costare solo 29,99 € su Amazon. Il prezzo indicato è compreso di due anni di garanzia e anche di spedizione veloce entro un solo giorno.