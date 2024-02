Il mouse PERFETTO per il gaming che costa meno di 10 EURO

Amazon permette ora di risparmiare a tutti coloro che stavano cercando un nuovo mouse da gaming. Il modello GXT 109 Felox è disponibile ora tra le fila del celebre e-commerce con un prezzo imbattibile, proprio come piace al pubblico.

Questo prodotto, che si presenta spesso in poche quantità come questa volta, va preso al volo visto che prezzi del genere non sono per nulla consueti. Per beneficiare del 33% di sconto e dunque del prezzo di soli 9,99 €, bisogna fare presto ed aggiungerlo al carrello. Sono due gli anni di garanzia come sempre e bisognerà aspettare al massimo tre giorni per riceverlo a casa.

Il mouse di Trust con i LED è bellissimo e costa poco

È stupendo il 109 Felox di Trust, un vero mouse da gaming che garantisce prestazioni di livello. Sono 6 i pulsanti programmabili e c’è anche l’illuminazione LED multicolore che garantisce un’esperienza bellissima soprattutto al buio. È l’utente a scegliere il ritmo grazie alla possibilità di regolare la velocità del cursore tra 200 e 6400 DPI.

Non c’è nient’altro da dire: è questo il mouse perfetto per tutti, siccome offre ottime specifiche e anche un bel design che non stona per niente in una postazione da gaming di gran livello. Il punto di forza è certamente il prezzo di vendita, raramente così basso su Amazon.

Il sito e-commerce consente a tutti di acquistarlo con il 33% di sconto, per cui ad una somma di soli 9,99 €. Basta aggiungerlo ora al carrello per non farlo andare in esaurimento scorte: sarà a casa vostra in tre giorni e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.