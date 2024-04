Se cerchi un mouse da gaming preciso, versatile, con un design ergonomico e, soprattutto, dal prezzo non eccessivo, il Razer DeathAdder Essential fa al caso tuo. Si tratta di una periferica con sensore ottico da 6400 DPI e 5 pulsanti programmabili, e assicura un’ottima esperienza d’uso in praticamente tutte le attività al PC nonostante sia pensato per il gaming. Oggi, grazie allo sconto del 38% sul prezzo di listino, costa solo 24,69 euro, spedizione compresa.

Minimo storico per il mouse da gaming di Razer con 6400 DPI: oggi costa meno di 25€

Il Razer DeathAdder Essential nasce come mouse da gaming (cablato), ma – come già sottolineato poco sopra – si presta benissimo anche ad altro. È dotato di un sensore ottico da 6.400 DPI, 5 pulsanti programmabili e un cavo intrecciato molto resistente che non si attorciglia. È un mouse molto popolare tra i videogiocatori, grazie alla sua combinazione di prestazioni, ergonomia e prezzo. Il sensore ottico offre un’accuratezza e una precisione da top di gamma, mentre i pulsanti programmabili consentono di personalizzare il mouse in base alle proprie esigenze.

L’ergonomia del DeathAdder Essential è l’ideale per offrire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. La forma ergonomica, infatti, si adatta alla mano in modo naturale.

Oltre a quello del prezzo (oggi, grazie allo sconto del 38%), ci sono altri vantaggi garantiti dal mouse di Razer. I principali sono i seguenti:

Sensore ottico da 6.400 DPI (ampia gamma di sensibilità, ideale per tutte le tipologie di giochi)

5 pulsanti programmabili in base alle proprie esignete

Cavo intrecciato resistente che non si attorciglia

Materiali premium resistenti: qualità garantita nel tempo

Design ergonomico adatto anche per lunghe sessioni di gioco.

Insomma, il Razer DeathAdder Essential è un mouse sì per il gaming, ma essendo molto preciso, comodo e resistente, è perfetto anche per la produttività e l’uso quotidiano di base. A 24,69€ (il prezzo promozionale odierno) è impossibile o quasi trovare una soluzione migliore di questa.