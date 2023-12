Il Nokia G22 è uno smartphone incredibile, costa poco su Amazon

La categoria che su Amazon probabilmente sta riscuotendo più successo durante gli ultimi giorni è sicuramente quella degli smartphone. Sono talmente tante le persone che stanno acquistando un nuovo telefono cellulare, per loro o per regalarlo, che è difficilissimo tenerne il conto. L’azienda principale nel mondo dell’e-commerce è quindi ai massimi storici, anche per quanto concerne l’offerta del suo catalogo. Ecco ad esempio un Nokia, più precisamente il G22 che si dimostra uno dei migliori dispositivi in assoluto.

Chiaramente tale encomio gli viene attribuito per via del rapporto tra qualità e prezzo, essendo un prodotto basso di gamma. Esteticamente è ben realizzato, offre una grande autonomia e addirittura mostra tre fotocamere sul lato posteriore. Potrebbe dunque essere questo l’acquisto perfetto per fare un regalo ad un ragazzino o ad una persona che non ha particolari esigenze.

Il Nokia G22 oggi su Amazon costa il 7% in meno in esclusiva, dunque avendo un prezzo finale di 139,99 €. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione è assicurata entro i giorni che precedono il Natale.

Il Nokia G22 è la giusta soluzione per molti, le specifiche

Il Nokia G22 ha un display da 6,52″ in HD+, dotato di una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Oltre a questo, ecco un ottimo hardware grazie a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Per quanto riguarda la fotocamera, sono tre i sensori, con una risoluzione massima di 50 MP.

Nessun problema per quanto riguarda la batteria, dotata di una grande autonomia grazie a 5050 mAh. Il sistema operativo è Android 12.

Se avete dato un’occhiata alle caratteristiche tecniche, vi renderete conto che l’acquisto di questo prodotto potrebbe essere interessante. Il Nokia G22 costa infatti 139,99 € grazie al 7% di sconto, prezzo esclusivo di Amazon. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione è prevista entro il 20 dicembre al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.