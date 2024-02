Il notebook di Lenovo batte il MacBook con Ryzen 7 e 100 EURO di sconto

Questa è la giornata in cui gli utenti possono acquistare liberamente e in sconto uno dei migliori prodotti nella gamma dei computer portatili. Si tratta del Lenovo IdeaPad Slim 3, uno dei notebook più amati dagli utenti che oggi su Amazon possono usufruire dell’8% di sconto.

È questa la soluzione giusta per avere potenza e bellezza in termini di design, dal momento che l’azienda non si è soffermata solo ed esclusivamente sulle caratteristiche tecniche. Questo nuovo IdeaPad Slim 3 è davvero interessante soprattutto per lo sconto: chi vuole acquistarlo può recarsi su Amazon e pagare oggi solo 699 € con lo sconto in atto. Ricordiamo che sono due gli anni di garanzia e che c’è la spedizione rapida direttamente a casa.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un portento, ha 16 GB di RAM

Partendo dall’aspetto estetico si può notare subito quanto Lenovo abbia lavorato a questo computer portatile: le linee sono perfettamente sviluppate e propongono quella aspetto premium che tutti amano, il quale risulta il vero punto di forza del computer. Il display da 15,6″ con risoluzione full HD rappresenta uno dei motivi principali per cui gli utenti lo acquistano.

Segue un hardware veramente ben sviluppato con un processore AMD Ryzen 7 7730U che sviluppa la sua potenza affiancato da ben 16 GB di RAM e da 1 TB di SSD. L’altro motivo principale per acquistarlo è la colorazione esclusiva di Amazon chiamata Arctic Grey.

