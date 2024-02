Il notebook LENOVO Flex touchscreen batte il MacBook, costa 600 € in meno

Oggi su Amazon arriva in grande sconto un computer portatile che non si vede tutti i giorni ma che tutti amano: ecco il Lenovo IdeaPad Flex 5. Questo spettacolare convertibile, in grado di ruotare su se stesso fino a diventare una sorta di tablet, è dotato di una qualità fuori dal comune.

Grazie al suo display touchscreen fornisce più risorse agli utenti, sia coloro che ne hanno bisogno in ambito lavorativo che chi vuole utilizzarlo quotidianamente per svago. Il punto di forza è rappresentato dal prezzo che oggi scende a soli 599 € con l’offerta a tempo che comporta l’8% di sconto. Basta attendere un giorno per riceverlo a casa con due anni di garanzia.

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è convertibile, si gira a 360°

Questo computer portatile di Lenovo gira su se stesso fino a diventare come se fosse un tablet. Il display da 14″ è bellissimo da utilizzare con le dita, fornendo un ottimo feedback. La risoluzione è in full HD per cui le immagini saranno spettacolari.

Il processore interno è un AMD Ryzen 3 7330U, mentre la memoria RAM è da 8 GB. Per quanto riguarda l’archiviazione, ci sono 256 GB di SSD.

Questo bellissimo laptop oggi disponibile su Amazon sta andando a ruba proprio per tutte queste specifiche tecniche. Oltre a questo però c’è un punto di forza indiscutibile: il suo design. La versatilità di cui dispone questo Lenovo IdeaPad Flex 5 è inarrivabile per ogni altro computer portatile. È in grado di adattarsi ad ogni situazione sia lavorativa che di svago, mettendo a disposizione componenti straordinari.

I materiali sono poi il fiore all’occhiello: è super resistente agli urti e anche ai graffi. Risulta sempre come nuovo anche dopo diverso tempo di utilizzo. Oggi l’offerta a tempo esclusiva di Amazon garantisce uno sconto dell’8% e un prezzo totale di 599 €. Basterà un giorno per riceverlo a casa con due anni di garanzia.

