Il notebook migliore tra le OFFERTE di primavera è l'ASUS Vivobook 15

La caccia al computer portatile è cominciata non appena sono partite le offerte di primavera di Amazon. Uno dei dispositivi che gli utenti hanno individuato corrisponde al nome dell’ASUS Vivobook 15, prodotto pieno di caratteristiche tecniche e molto bello esteticamente.

Con a bordo un processore Intel e con un display molto ampio antiriflesso, il Vivobook è sicuramente quello che occorre a più tipologie di utenti. Il prezzo stabilito durante queste offerte di primavera ci mette ovviamente del suo: il computer portatile di ASUS costa il 10% in meno. È così che il prezzo arriva a 429 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida.

ASUS Vivobook 15: potenza, convenienza e versatilità solo su Amazon

Con un display da 15,6″ in full HD, ecco che spunta fuori il primo punto di forza dell’ASUS Vivobook 15. I colori sono praticamente uguali alla realtà e c’è una fluidità senza precedenti. Il tutto è reso possibile anche dal processore Intel Core i3-1215U in accoppiata con la memoria RAM da 8 GB ed anche grazie all’ausilio del potente SSD da 512 GB.

La ragione principale per cui l’ASUS Vivobook 15 è un notebook magnifico è chiara: pesa poco, è sottile e dunque si trasporta alla grande, quasi senza accorgersene. Non è un impedimento portare con sé questo fantastico computer portatile, che al suo interno riesce comunque ad integrare componenti perfetti per garantire prestazioni di livello. Il fiore all’occhiello sta nell’SSD, un’unità capiente e potente.

L’ASUS Vivobook 15 è oggi disponibile durante le offerte di primavera con il 10% di sconto e per un totale di 429 €. Gli anni di garanzia disponibili sono due e c’è la spedizione veloce.