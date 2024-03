Il Notebook più POTENTE su Amazon è l'MSI Thin, lo sconto è di 350€

Il notebook da gaming per eccellenza torna in sconto durante le offerte di primavera di Amazon. Il nome è quello dell’MSI Thin GF63, un prodotto dotato di un hardware super performante e di un design pazzesco, perfetto per chi ama il gaming.

Messo in moto da un processore top di gamma e soprattutto da una scheda video dedicata, il portatile è uno di quelli più desiderati di sempre. Grazie allo sconto del 9%, si arriva ad un risparmio complessivo di ben 350 € per un prezzo totale di 999 €. MSI prevede due anni di garanzia italiana mentre Amazon garantisce la spedizione in 24 ore.

MSI Thin GF63, il notebook con i7 e NVIDIA GeForce incanta le offerte di primavera

Il display è il primo punto focale di questo notebook. L’MSI Thin GF63 è dotato di un pannello da 15,6″ con risoluzione full HD a 144 Hz di refresh rate, una configurazione perfetta per giocare a qualsiasi titolo senza perdersi un dettaglio. Tutto è spinto alla massima velocità dal processore i7-12650H in collaborazione con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB dedicati. L’apporto dei 16 GB di RAM e dell’SSD da 512 GB è fondamentale.

Stupendo l’aspetto estetico in generale, con il prodotto di MSI che mostra una tastiera retroilluminata in rosso e delle linee super aggressive.

Avere un computer del genere significa godere di diversi vantaggi. Il primo è quello di non dover temere alcun tipo di evenienza in quanto con questo notebook si può fare tutto, a partire dal lavoro fino a giocare qualsiasi titolo in ambito gaming. Rispetto agli altri portatili di questo genere e anche più leggero e dunque non si fa fatica a portarselo dietro.

Lo sconto del 9% si aggiunge a quello già applicato tempo addietro su Amazon: oggi l’MSI Thin GF63 costa 999 €, ben 350 € in meno rispetto al prezzo di listino. Con garanzia italiana di due anni, il computer arriva a casa in un massimo di 24 ore.