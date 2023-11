Il notebook superpotente MSI Thin da gaming SOTTOCOSTO su Amazon

Nel caso in cui la vostra passione per per il gaming dovesse spingervi a voler giocare anche in mobilità, la soluzione soluzione che fa al caso vostro ce l’ha Amazon. Si tratta di un bellissimo notebook da gaming in grado di sostenere lunghe sessioni con specifiche di altissimo livello. L’MSI Thin GF63 è un capolavoro, sia di estetica che in termini di caratteristiche tecniche.

Vanta un hardware super performante e un design sensibilmente più snello rispetto agli altri esemplari della serie. Oggi il famoso sito e-commerce lo concede con layout e garanzia italiana di due anni al 10% di sconto: costerà infatti 899 €.

MSI Thin GF63: i5, NVIDIA RTX 3050 e molto altro

Partendo dall’estetica, si può notare fin da subito quella sensazione di premium che vi pervade fin dalla prima impressione. L’MSI Thin GF63 è realizzato in metallo spazzolato di colore nero, molto bello da vedere e molto resistente a graffi ed urti.

La massiccia scocca nasconde inoltre un hardware di grande livello, a partire dal processore che è un Intel Core i5-12450H. Il quantitativo di memoria RAM equivale a 16 GB mentre la memoria interna è da 512 GB con un SSD PCIe 4. Non finisce qui però: trattandosi di un notebook da gaming, non poteva mancare una scheda video dedicata come la NVIDIA RTX 3050 con 4 GB GDDR6.

Il punto focale è lo schermo, un pannello IPS da 15,6″ di ampiezza con risoluzione in full HD e refresh rate da 144Hz.

Oggi Amazon viene in aiuto di tutti coloro che vogliono acquistare questo prodotto, offrendolo con il 10% di sconto. Il prezzo dell’MSI Thin GF63 è quindi di 899 €.

