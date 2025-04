Il nuovo conto deposito di Klarna offre interessi al 2,40%

Klarna, nota per offrire l’opzione di pagamento rateizzato per chi compie acquisti online, ha debuttato in via ufficiale nel mercato dei conti deposito con una soluzione che propone interessi al 2,40%, una percentuale di gran lunga superiore rispetto a quella proposta dai conti tradizionali. Due ulteriori vantaggi sono l’assenza di commissioni di gestione e la possibilità di aggiungere o prelevare denaro in qualsiasi momento, per la più ampia libertà possibile.

Il conto deposito di Klarna è un prodotto finanziario ideale per quanti vogliono ottenere un rendimento sui propri risparmi superiore, in modo da ottenere un extra che può essere reinvestito in una vacanza all’estero o nell’acquisto di un elettrodomestico o mobile per la propria abitazione.

Le caratteristiche chiave di Klarna

Il conto deposito flessibile di Klarna offre il 2,40% di interesse giornaliero sui propri risparmi, senza commissioni di gestione del conto. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno e pagati su base mensile.

Oltre al rendimento vantaggioso rispetto agli altri conti deposito delle banche tradizionali, il prodotto finanziario di Klarna si distingue dalla concorrenza per non richiedere alcun importo minimo: questo significa che è possibile aprire un deposito con qualsiasi tipo di importo, anche al di sotto dei 500 euro ad esempio.

A tutto questo si aggiunge poi la tutela del deposito fino a 100.000 euro, grazie al sistema di garanzia dei depositi svedese in riferimento a quelle che sono le disposizioni dell’Ufficio Nazionale del Deposito Svedese.

I titolari del conto deposito possono monitorare gli interessi maturati giorno per giorno collegandosi all’app ufficiale Klarna. Sempre dall’applicazione è inoltre possibile aprire fino a tre conti deposito, tramite la sezione Risparmi inclusa nella scheda Portafoglio: l’app è disponibile al download gratuito da Google Play Store e App Store.

Infine, vi confermiamo che è possibile prelevare e aggiungere denaro in qualsiasi momento, ancora una volta attraverso l’applicazione ufficiale Klarna.