Il nuovo ECHO che porta ALEXA in auto oggi costa il 43% in meno

Molto spesso capita di non voler abbandonare la propria abitazione e i privilegi di Alexa per trasferirsi in auto ed affidarsi agli scarni assistenti vocali di cui queste ultime sono dotate. Da ora potete stare tranquilli in quanto è disponibile la seconda versione dell’Echo Auto, un prodotto ineccepibile che costa anche poco.

Amazon propone in sconto proprio il dispositivo che serve per portare Alexa in auto con sé. Grazie al 43% in meno oggi tutti possono acquistarlo in maniera più agevole. Il suo punto di forza è di essere piccolo e discreto e di riuscire a allegare con il sistema multimediale della maggior parte delle auto di nuova generazione.

Chi vuole acquistare oggi l’Echo Auto di seconda generazione deve pagare solo 39,99 €. Il dispositivo più acquistato del momento è disponibile con due anni di garanzia e con spedizione veloce.

Con l’Echo Auto di 2 generazione il tuo veicolo cambia: eccolo in promo

Non serve molto per affidarsi ad Alexa anche in auto, in quanto il dispositivo che fa al caso vostro oggi costa meno del solito. L’Echo Auto 2 è disponibile su Amazon con un ottimo sconto. È davvero semplice usare questo prodotto, progettato appositamente per portare il famoso assistente vocale in auto collegandolo al sistema multimediale.

Appositamente pensato per non ingombrare troppo visto il suo design sottile e compatto, l’Echo Auto gode di cinque microfoni integrati ed è quindi in grado di ascoltare l’utente anche con un forte brusio di sottofondo dovuto all’aria condizionata o al traffico. Se si desidera la propria musica preferita, basta chiederlo ad Alexa ed il gioco sarà fatto. Si possono quindi impostare dei promemoria anche in auto e in ogni momento.

Il prezzo da pagare per avere questo straordinario dispositivo in sconto del 43% è di soli 39,99 € sfruttando anche due anni di garanzia.