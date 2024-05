Il nuovo iPad Air M2 da 13'' è già in SCONTO su Amazon!

Presentato nel corso dell’evento Let Loose di poche settimane fa, il nuovo iPad Air M2 da 13 pollici è già acquistabile in offerta su Amazon. Lo sconto non è stratosferico (40 euro in meno rispetto al prezzo di listino), ma consente comunque di risparmiare sul nuovo tablet di Apple che, tra le altre cose, è compatibile con la Apple Pencil Pro.

Più spazio per intrattenimento e produttività: il nuovo iPad Air M2 da 13” è in promo su Amazon

Il tablet Apple di ultima generazione non presenta novità dal punto di vista estetico, mantiene infatti le stesse linee del modello precedente e – più in generale – il solito aspetto premium che caratterizza i prodotti dell’azienda di Cupertino. La grande modifica riguarda il display Liquid Retina, perché ora la diagonale è da 13″ e questo significa che c’è più spazio per contenuti video, slide, documenti, foto, videogiochi e così via.

Altro upgrade da segnalare riguarda la fotocamera anteriore da 12 megapixel. Questa, come nel caso dell’iPad base di 10ª generazione, ora è posizionata sul lato più lungo del dispositivo, per una migliore esperienza durante le videochiamate.

Anche sotto la scocca c’è una novità, ed è di un certo peso. Il device Apple del 2024 può infatti contare sul chip M2 con CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core. Le prestazioni sono eccellenti in qualsiasi circostanza, anche grazie alla RAM da 8GB che fornisce ottimo supporto al processore. L’archiviazione, in questo caso, è da 128GB.

Completano la scheda tecnica la fotocamera posteriore da 12 megapixel, il Wi-Fi 6E, il Touch ID (integrato nel pulsante di accensione/spegnimento), la registrazione video in 4K, il sistema di altoparlanti stereo e il supporto della nuova Apple Pencil Pro.