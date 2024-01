Il nuovo iPhone 15 non ha mai avuto un prezzo così basso, eccolo su eBay

Con una batteria migliore, due fotocamere migliorate e il processore dell’iPhone 14, ecco in sconto su eBay l’iPhone 15 di Apple. Il sito e-commerce propone infatti un ottimo ribasso per questo modello che arriverà a casa vostra entro tre giorni.

Il costo finale è rappresentato da una cifra di 799,99 €, appena 70 € in più dell’iPhone 14. Davvero sorprendente non credete?

Su eBay arriva l’iPhone 15 in sconto con spedizione rapida

Se non prettamente sul piano estetico, un po’ di rivoluzione Apple l’ha fatta con questo iPhone 15. Se i modelli Pro non avessero caratteristiche così performanti, la vera novità sarebbe senza dubbio questo modello di base. Dotare il prodotto con il nuovo processore A16 Bionic in forza l’anno scorso ai modelli 14 Pro e Pro Max è stato un gran colpo.

Ovviamente non è finita qui dal momento che sul retro anche le fotocamere sono state aggiornate: non sono più da 12 MP bensì da ben 48 MP. Gli scatti saranno eccezionali come non mai, così come i video. Punta di diamante è lo spettacolare display Super Retina XDR da 6,1″.

La presentazione degli ultimi iPhone è stata di grande rilievo siccome ci sono state delle novità importanti. Sebbene qualcuno continui a sostenere che non sia cambiato praticamente nulla, le modifiche ci sono eccome. Nel caso di questo modello 15, si nota fin da subito il colore differente rispetto allo scorso anno, ma non solo. Le fotocamere sono più performanti se confrontate con quelle da 12 MP del 14 e il processore è una spanna più in alto.

Grazie al super prezzo di eBay, sarà possibile oggi portare a casa questo prodotto con 128 GB di memoria ad un prezzo di 799,99 €. L’attesa per riceverlo a casa sarà di circa tre giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.