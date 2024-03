Il nuovo Nothing Phone (2) in MEGA sconto tra le offerte di PRIMAVERA

Arriva tra le offerte di primavera uno degli smartphone più belli in assoluto, il Nothing Phone (2). Amazon ha abbassato il prezzo di questo telefono contraddistinto dalla sua Glyph Interface, capace di farlo illuminare tutto ogni volta che arriva una notifica.

Perché acquistarlo? Perché è un top di gamma che costa la metà rispetto agli altri e soprattutto perché costa il 9% in meno. Il prezzo finale è di 549 €.

Nothing Phone (2), uno smartphone che solo su Amazon costa così poco

Con un magnifico display LTPO OLED da 6,7″, questo Nothing Phone (2) mostra una risoluzione in full HD+ e 120 Hz di refresh rate. Le immagini sembrano quasi fuoriuscire dallo schermo, rappresentando alla grande i colori e ogni dettaglio. Passando al comparto hardware, ci sono 12 GB di memoria RAM, 256 GB di memoria interna e un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

La doppia fotocamera con 50 MP fornisce foto e video eccezionali mentre quella anteriore con 32 MP non è certamente da meno. Perfetta la batteria che con 4700 mAh arriva tranquillamente fino a fine giornata, complice anche l’ottimizzazione del processore.

Da segnalare ovviamente il motivo principale per cui le persone acquistano questo smartphone, ovvero la Glyph Interface. Sul retro, ci sono sequenze di luci e suoni per ogni tipo di notifica o contatto. Ogni animazione si può personalizzare a proprio piacimento per un’esperienza che non esiste su nessun altro smartphone.

L’altro motivo per cui tutti lo stanno acquistando è sicuramente il prezzo di vendita che è calato del 9% su Amazon durante queste offerte di primavera. Il Nothing Phone (2) costa oggi solo 549 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione rapida.