Il nuovo Nothing Phone (2a) già in SCONTO con auricolari wireless in REGALO

È arrivato nelle ultime ore il nuovo Nothing Phone (2a) ed è già disponibile su Amazon in pre-ordine e in sconto. Il famosissimo smartphone presenta anche un regalo: gli auricolari CMF Buds Pro in bundle.

Basato su un’estetica unica nel suo genere che rende famoso il marchio, questo Phone (2a) di Nothing si distingue per alcune specifiche.

Oggi il prezzo di vendita è sicuramente un punto di forza in quanto c’è già uno sconto di circa 30 € grazie all’8% in meno. Il costo finale equivale a soli 349 € con due anni di garanzia e arriverà il 13 marzo in anteprima a casa vostra.

Il Nothing Phone (2a) è meraviglioso e costa poco

Il design di questo smartphone è meraviglioso, con i soliti LED Matrix sul retro personalizzabili. L’interfaccia Glymph è il punto di forza e distintivo di questo Nothing Phone (2a). Il display da 6,7″ AMOLED fornisce una luminosità di 1300 nits e una risoluzione in full HD, mentre il processore MediaTek non tradisce in merito alle prestazioni. A gestire i processi ci sono 8 GB di RAM e c’è anche una memoria da 128 GB. Per quanto riguarda la fotocamera, questa è doppia e fornisce ben due sensori da 50 MP. La batteria con i suoi 5000 mAh porta lo smartphone abbondantemente a fine giornata.

È appena arrivato ma sta già stabilendo i primi record questo nuovo Nothing Phone (2a). Il design è il vero punto di forza, una vera attrattiva per chi circa uno smartphone di buon livello. Qui siamo vicini ai top di gamma, viste le fotocamere e soprattutto il display. Un punto di forza è chiaramente l’autonomia ma oggi c’è anche il regalo che consiste negli auricolari CMF Buds Pro.

Il prezzo per ordinare questo smartphone che arriverà il 13 marzo a casa vostra è di soli 349 € con l’8% di sconto già disponibile. Saranno due gli anni di garanzia.