Il PC desktop che tutti ACQUISTANO è l'Acer Aspire All-in-One su Amazon

Il lunedì inizia con il piede giusto per tutti coloro che volevano un nuovo computer desktop da piazzare sulla scrivania. Amazon offre infatti sconto con un’offerta a tempo l’Acer Aspire C24-1700, un prodotto unico nel suo genere viste le caratteristiche che offre.

È veramente difficile ritrovarsi di fronte ad un buon computer che abbia questo design e che soprattutto presenti un prezzo così conveniente. Il pubblico potrà portare a casa con disinvoltura l’articolo oggi in vendita sul famoso sito e-commerce scegliendo semplicemente l’acquisto istantaneo.

Con uno sconto del 6%, l’offerta a tempo consentirà di comprare questo Acer per soli 499 €. Saranno compresi due anni di garanzia e la spedizione veloce.

Compra il fantastico All-in-One di Acer compreso di mouse e tastiera

Non c’è un case da affiancare allo schermo in questo caso: è tutto contenuto nella scocca del monitor da 23,8″ in full HD. L’Acer Aspire All-in-One è disponibile oggi con un processore Intel Core i3 1215U, con 8 GB di RAM e con una memoria interna SSD da 256 GB. Ovviamente sono compresi nel prezzo anche tastiera e mouse.

Computer di questo calibro sono difficili da trovare ad un prezzo così basso. Ovviamente quando si tratta di Amazon, tutto diventa più semplice, anche trovare un computer desktop che includa un design così bello abbinato a caratteristiche hardware così performanti. Il punto di forza di questo Acer Aspire è sicuramente quello di avere tutto in una sola scocca, quella dello schermo. Comprando un computer tradizionale, paghereste di più ed avreste più pezzi da posizionare sulla vostra scrivania.

Detto ciò, il prezzo è poi il vero fiore all’occhiello: grazie al 6% di sconto ulteriore introdotto, il costo finale scende a soli 499 €. Sono compresi ovviamente due anni di garanzia e la spedizione rapida.

