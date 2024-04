Il PC di HP è compatto e versatile: RISPARMIA il 57% su Amazon

L’HP S01-aF2000sl Slim è un computer desktop dalle dimensioni contenute che offre un buon equilibrio tra prestazioni, prezzo e stile. Con un design elegante e minimale, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o lavorativo. E poi costa davvero pochissimo: solo 149,99 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto Amazon del 57% sul prezzo di listino.

Buone performance ad un prezzo irrisorio: su Amazon il PC slim di HP è scontato del 57%

Il cuore pulsante di questo PC è il processore Intel Celeron J4025, un dual-core con frequenza di base di 2.0 GHz e frequenza turbo massima di 2.9 GHz. Abbinato a 4GB di RAM DDR4, questo sistema è in grado di gestire senza problemi le attività quotidiane come la navigazione web, la gestione di email, l’utilizzo di software di produttività come Office e la visione di contenuti in streaming.

L’unità di archiviazione principale è un SSD NVMe PCIe da 128 GB, che offre velocità di lettura e scrittura nettamente superiori rispetto ai tradizionali dischi rigidi. Questo significa che il sistema si avvia e carica le applicazioni in modo rapido e silenzioso.

La scheda grafica integrata Intel UHD 600 è in grado di gestire la maggior parte delle attività grafiche quotidiane, come la navigazione web e la visione di film. Tuttavia, è importante precisare che non è adatta per giocare a videogiochi impegnativi o per l’editing di video ad alta risoluzione.

Per quanto riguarda la connettività, il PC desktop di HP arriva con sei porte USB-A, una porta VGA, una porta HDMI, una porta LAN e un porta da 3,5mm per cuffie e altri accessori. Non mancano il Wi-Fi e il Bluetooth.

Il sistema operativo, infine, è Windows 11. Mouse e tastiera non sono inclusi.