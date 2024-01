Il PC piccolissimo con processore Intel e 512 GB di SSD con coupon da 60 €

Come un fulmine esce il sereno ritorna disponibile su Amazon un piccolo computer che in molti avevano già acquistato in massa tempo dietro. Il mini PC W-11 Pro è di nuovo presente con uno sconto ottimo e con tutte le sue caratteristiche tecniche.

Chi vuole infatti un prodotto performante che non occupi troppo spazio, può rifarsi a questa variante che oggi ha un prezzo che scende di ulteriori 60 €. Su Amazon infatti è disponibile un coupon da aggiungere in fase di acquisto, che porta al prezzo finale a soli 199,99 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione avviene in un giorno.

Il mini PC in sconto su Amazon con 16 GB di RAM

Piccolo, potente e anche bello da vedere: queste sono le principali caratteristiche che rendono questo mini PC un vero best-buy. Al suo interno c’è un processore Intel Alder Lake-N95 coadiuvato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD.

Il supporto è fino a due schermi in 4K e ci sono tutte le porte in entrata tra USB, cavo da 3,5 mm, gigabit Ethernet ed HDMI.

Non esiste più l’obbligo di acquistare qui il computer desktop ingombrante che sulla scrivania proprio non può essere appoggiato. È per questo motivo che sono arrivati in auge i cosiddetti mini PC, esattamente come questo. Il modello in questione garantisce grandi performance, grazie alle caratteristiche di cui avete appena letto, e soprattutto un buon risparmio di spazio.

Già questo serve a convincere il pubblico ad acquistarlo, peraltro ad un ottimo prezzo di vendita grazie ad Amazon. Il mini PC Costa oggi solo 199,99 € siccome va applicato un coupon sconto da 60 € nella pagina di acquisto. Basterà un giorno per farlo arrivare a casa e ci saranno anche due anni di garanzia.

